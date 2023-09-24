ВСУ попытались прорвать линию обороны в расположении российских войск

Выдающиеся бойцы показали, на что способны даже в условиях численного превосходства противника может ждать сокрушительное поражение.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Представители пресс-службы Минобороны РФ рассказали о двух подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации. Истинный героизм в боях проявили заместитель командира мотострелкового батальона по военно-политической работе капитан второго ранга Дмитрий Артамонов и старший матрос Станислав Баранов. Они доказали, что даже в ситуациях, когда противник превосходит числом и оснащенностью войск, это не гарантирует ему успеха.
Как сообщили в ведомстве, мотострелковый батальон, в составе которого действовал Дмитрий Артамонов, занимал оборону рядом с линией боевого соприкосновения. Он находился на одной из передовых позиций, когда более многочисленное подразделение при поддержке тяжелой бронированной техники, артиллерии и минометов попыталось выбить российские войска с занимаемых позиций. Но благодаря решительности Артамонова и его сослуживцев прорыв обороны оказался невозможен.
«Приняв бой, личный состав под руководством Дмитрия Артамонова сумел сдержать натиск противника. Завязнув в боях на подступах к поселку и попав под огонь российской артиллерии, корректируемой Дмитрием Артамоновым, боевики понесли значительные потери в живой силе и технике и были вынуждены отступить», — сообщается в заявлении Минобороны.
Еще один герой, старший матрос Станислав Баранов, выполнял задачи по корректировке артиллерийского огня и контролю огневого поражения противника. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) не раз пытались перейти в контратаку, но так и не сумели нанести серьезный удар по российским войскам. Уверенные отточенные действия Баранова помогли отразить огонь, а также уничтожить склады с боеприпасами, минометные расчеты, автомобили и бронетехнику врага.
«В бою Станислав, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника. В результате действий старшего матроса Баранова координаты целей оперативно были переданы для нанесения авиационных и артиллерийских ударов», — рассказали в ведомстве.
Железная выдержка и профессионализм матроса и слаженная работа с товарищами заставили украинских военных оставить занимаемые позиции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о подвиге российского бойца в ходе боев за село Берестовое, Донецкая народная республика. Ценой своей жизни он спас сослуживца.
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