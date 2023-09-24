Госдолг США в очередной раз превысил психологическую отметку

Для того, чтобы понять происходившие на этой неделе в Нью-Йорке и Вашингтоне — достаточно одной фразы и одной цифры. Фразу эту произнес президент Украины на той самой закрытой встрече с конгрессменами — «Если мы не получим помощь, мы проиграем». В том смысле что проиграют и они, и их спонсоры.

Бюджет Украины сверстан так, что доходы покрывают лишь половину расходов, вторая половина — это подачки и долги. Каждый месяц Украина берет кредитов на три миллиарда долларов. Понятно, что Зеленский свои неудачи будет списывать на СВО, но правда в том, что он вгонял страну в нищету и до этого.

Инаугурация состоялась в мае 2019-го. Вот показатели реального ВВП страны, то есть с поправкой на инфляцию и так далее. Минус, минус, минус — собственно, как было и при его предшественнике. Задумайтесь в лучшие годы Незалежной, а они были, вы удивитесь при Януковиче, ВВП Украины едва был на уровне трех четвертей от советского наследия. Креативные управленцы и от него ничего не оставили, показав неэффективность и несостоятельность.

А теперь цифра, которая как дамоклов меч висит над украинским проектом — 33 триллиона долларов — госдолг США на этой неделе превысил очередную психологическую отметку. На такую сумму Америка шесть лет могла бы жить. Это больше чем производят все ее заводы и всякие «гуглы» с Маском за год. И вот к потенциальному банкроту приехал беззастенчивый транжира. Как долго продлится их союз?

Визит в ООН украинского президента был очередной попыткой перекредитоваться за счет других спонсоров под благовидным предлогом. Но то, что он и говорит с трибуны и то, что в кулуарах — это две большие разницы. И делегаты из других стран это видят, потому и зал полупустой — бесполезная трата времени. Оценил итоги этих дипломатических усилий глава российского МИДа.

«Формула Зеленского это, ну, я даже не знаю, можно по-разному ее описывать, но она абсолютно нереализуема. Просто нереализуема, и все это знают. Но говорят, вместе с тем это единственная основа для переговоров и вообще надо Россию победить на поле боя. Вот что мы слышим в качестве фактов и делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего, в том числе те, кто понимают, наверное, очень хотят это делать публичным, и в этих условиях раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — подчеркнул Сергей Лавров.