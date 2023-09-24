Лавров: РФ уважает целостность Украины при выполнении обещаний декларации-1990

Чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население. В ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН российский министр иностранных дел Сергей лавров заявил, что РФ уважает территориальную целостность Украины при условии, что та выполняет все свои обещания, закрепленные Декларацией независимости.

Он также подчеркнул, что в 1991 году Москва признала суверенитет Киева на основе того же документа — его украинские власти приняли после выхода из СССР. И отметил, что в нем было «много хорошего», в том числе гарантия безопасности для национальных меньшинств, а также носителей русского и других языков. Русский язык там упомянут прямо, добавил министр.

«В Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», — цитирует его ТАСС.

Лавров напомнил слушателям некоторые нормы документа о принципах отношений между суверенным государствами на основе Устава ООН. Они говорят об уважении (как обязательном условии) к территориальной целостности тех стран, чьи правительства принимают самоопределение народов и представляют без исключений все проживающее в них население.

«То есть, чтобы тебя уважали, ты должен уважать свое население», — добавил глава МИД РФ.

Лавров заключил, что у России нет никаких проблем с территориальной целостностью Украины. Она, по словам министра, была разрушена политиками, поддержавшими переворот, лидерами, начавшими с собственным народом войну в прямом смысле, которая перешла в затяжной вооруженный конфликт. Ранее 5-tv.ru также сообщал, что РФ не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине.