Лавров: РФ не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 44 0

Глава российского МИД отметил, что один раз Москву уже обманули.

Лавров: РФ не будет рассматривать предложения по прекращению огня на Украине

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Спецоперация

Россия готова участвовать в переговорах по ситуации на Украине, но более не будет рассматривать предложения о прекращении огня, так как в последний раз это решение было использовано против Москвы. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что работа по урегулированию будет вестись «в реальной ситуации».

«В марте и апреле 2022 года переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась», — цитирует Лаврова ТАСС.

По словам министра, именно западные партнеры запретили Киеву вести диалог с Москвой. РФ при этом была не просто готова к переговорам, в апреле 2022 года было достигнуто согласие. Но впоследствии, считает Лавров, президенту Украины Владимиру Зеленскому его благодетели сказали: раз российская сторона так скоро пошла навстречу, нужно продолжать ее истощать. И президент РФ Владимир Путин поставил точку в этом вопросе.

«Поэтому сейчас, когда нам говорят о переговорах, Путин комментировал это, он сказал очень четко: да, мы готовы к переговорам, но никаких предложений о прекращении огня мы не будем рассматривать. Потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули», — заключил Лавров.

Глава российского МИД прежде заявлял, что нежелание Украины сесть за стол переговоров играет против нее. Чем дольше затягивается это решение, тем труднее будет потом прийти к общему решению. Прежде чем говорить о возможности урегулирования, Владимиру Зеленскому необходимо отменить указ, запрещающий вести диалог с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров подарил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу книгу «Украинские преступления против человечности».

Тема:
Спецоперация
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