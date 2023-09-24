Myśl Polska: ненависть к России наносит вред экономике Польши
Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС
Страна Евросоюза рискует оказаться в экономическом тупике.
Польские политики предпочитают не обращать внимание на вред для страны от противостояния с Россией, хотя ненависть к РФ наносит экономике страны непоправимый вред. Таким мнением поделился аналитик Богдан Куляс в публикации для Mysl Polska.
После того как Польша объявила Украине продовольственное эмбарго, в стране переключились и на Россию. Обозреватель подчеркнул, что в отличие от других государств, Польшу совсем не интересует, что мир движется вперед. Главным приоритетом власти страны называют счастье США и реализацию ее амбиций.
«Наша радость — насолить России… Собственное счастье нас не интересует», — озвучил мысль он.
По словам Куляса, пока Китай, РФ и Индия ищут новые пути сотрудничества, Штаты вставляют принципиальным соперникам палки в колеса. Закономерным итогом таких поступков станет тот факт, что ни РФ, ни Польша не получат новых экономических возможностей.
Затяжная политика правящей в стране партии «Право и справедливость» (ПиС), как утверждает обозреватель, «принесла свои плоды»: американо-индийский торговый маршрут «обойдет Россию стороной», и в результате Польша не станет одним из инфраструктурных центров, резюмирует он.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Польша жаждет эскалации конфликта на Украине.
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