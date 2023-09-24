На дух не переносят: ненависть к России выходит боком экономике Польши

|
Алина Крылова
Алина Крылова 55 0

Myśl Polska: ненависть к России наносит вред экономике Польши

На дух не переносят: ненависть к России выходит боком экономике Польши

Фото: YURI KOCHETKOV / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Страна Евросоюза рискует оказаться в экономическом тупике.

Польские политики предпочитают не обращать внимание на вред для страны от противостояния с Россией, хотя ненависть к РФ наносит экономике страны непоправимый вред. Таким мнением поделился аналитик Богдан Куляс в публикации для Mysl Polska.

После того как Польша объявила Украине продовольственное эмбарго, в стране переключились и на Россию. Обозреватель подчеркнул, что в отличие от других государств, Польшу совсем не интересует, что мир движется вперед. Главным приоритетом власти страны называют счастье США и реализацию ее амбиций.

«Наша радость — насолить России… Собственное счастье нас не интересует», — озвучил мысль он.

По словам Куляса, пока Китай, РФ и Индия ищут новые пути сотрудничества, Штаты вставляют принципиальным соперникам палки в колеса. Закономерным итогом таких поступков станет тот факт, что ни РФ, ни Польша не получат новых экономических возможностей.

Затяжная политика правящей в стране партии «Право и справедливость» (ПиС), как утверждает обозреватель, «принесла свои плоды»: американо-индийский торговый маршрут «обойдет Россию стороной», и в результате Польша не станет одним из инфраструктурных центров, резюмирует он.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Польша жаждет эскалации конфликта на Украине.

Тема:
Украинский кризис
24 сент
ВСУ попытались прорвать линию обороны в расположении российских войск
23 сент
Угроза номер один: ВСУ могут свергнуть Зеленского из-за больших потерь
23 сент
«Много чего обещают»: в США отреклись от Украины
23 сент
«Братства больше нет»: почему Польша желает эскалации конфликта на Украине
23 сент
«Под большим вопросом»: в США предсказали Зеленскому мрачное будущее
22 сент
В Раде заявили, что украинские власти заигрались
22 сент
«Бешеные псы»: Лукашенко объяснил, почему Польша начала критиковать Украину
22 сент
«Без тепла и электричества»: украинцам будет очень трудно пережить грядущую зиму
22 сент
Осталось последнее оружие: отчаявшийся Зеленский шантажирует США из-за денег
22 сент
Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через WhatsApp*
+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:38
«Сделала все возможное, но…»: почему Рубальская так и не стала матерью
11:26
«Трудности для Украины»: в США назвали причину «пробуксовки» контрнаступления ВСУ
11:13
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
10:57
Таинственно пропавшую сахалинку нашли мертвой рядом с ветками
10:39
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали рядом с Тбилиси
10:23
Войска РФ отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Сейчас читают

«Уши черные, глаза вывалились»: как страшная болезнь заживо пожирала Костомарова
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
«Тяжело переносится и свирепее»: первые признаки нового коронавируса
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России