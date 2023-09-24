Накапливается на коврах, спасения нет— кому грозит зловонный «старушечий» запах

На что обращать внимание, чтобы не отталкивать «ароматом» людей вокруг?

С годами организм стареет, меняется и запах человеческого тела. У некоторых он становится настолько отталкивающим, что невозможно стоять рядом. Эксклюзивно для 5-tv.ru геронтолог Валерий Новоселов объяснил, откуда он появляется и возможно ли от него избавиться.

По словам специалиста, подобное явление все чаще наблюдается у возрастных людей, преодолевших определенный возрастной порог. Чаще всего он связан с с ослаблением антиоксидантной защиты тела в пожилом возрасте. Удалить его бывает очень сложно: справиться с негативным явлением не способно обычное мытье, но на время его вполне возможно заглушить духами.

«У кого-то он менее выражен, у кого-то более. Это естественная часть старения. Суть кроется в том, что в наших клетках синтезируются различные альдегиды, наибольшие доли приходятся на ноненаль, который образуется из линолевой кислоты. Он обычно стабильный метаболит, имеет способность взаимодействовать с белками и нуклеиновыми кислотам, изменяя функциональные свойства», — объяснил он процесс возникновения.

По словам геронтолога, спустя время запах оседает на мебели, после чего вывести его становится практически невозможно. Чтобы не столкнуться с этим явлением нос к носу, Новоселов советует вести активный образ жизни и правильно питаться. Только в таком случае шанс сократить появление запаха значительно возрастает. Стремление «мести» со стола все вкусности подряд неизменно ведет к проблемам и нарушению метаболизма, которое также может спровоцировать появление амбре.

«Достаточно двигательной активности в совокупности с правильным питанием — единственный способ избежать явления как такового. Дезодоранты не убивают этот запах. Нужно раздвинуть границы активного возраста, в таком случае шансы на появление запаха снижаются», — прояснил он.

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