Эти продукты нельзя есть: как сберечь кожу в период «опасного солнца» — советы диетолога

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 10 0

Диетолог Соломатина: в сильную жару лучше избегать продуктов с фитокумаринами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

В Гидрометцентре предупредили о высоком ультрафиолетовом индексе в 14 регионах России. В ближайшие дни необходимо беречь себя с особой тщательностью.

В ближайшие дни в 14 регионах России ожидается «опасное солнце». О значительном повышении ультрафиолетового индекса сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Особенно осторожными стоит быть жителям и гостям Краснодарского края, Ставрополья, республик Северного Кавказа и Крыма, а также Курской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей. Ультрафиолет опасен для кожи и слизистой оболочке глаз, прямых солнечных лучей

Как рассказала диетолог Елена Соломатина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, высокий индекс ультрафиолета связан с таким же повышенным риском получения солнечных ожогов. В опасности ваша кожа и слизистые оболочки (глаза, нос, рот и так далее). В человеческой коже, конечно, есть меланин, который защищает ее от воздействия УФ-лучей, но его возможности не безграничны. Когда он израсходует свои резервы, можем возникнуть ожог и связанные с ним неприятные последствия.

«Это не только боль, воспаление, краснота, но и риск возникновения меланомы — достаточно грозного онкологического заболевания. Поэтому, конечно, нужно как можно меньше находиться в это время на солнце. Особенно с 11:00 до14:00, а лучше (в некоторых регионах) с 10:00 до 16:00, пользоваться солнцезащитными кремами, причем наносить их каждые два часа и после каждого купания», — говорит эксперт.

В период «опасного солнца» лучше носить закрытую одежду из натуральных тканей, выбирать светлые оттенки. Нелишним будет головной убор — кепка, шляпа или хотя бы косынка. Специалисты настаивают на необходимости использования правильных солнцезащитных очков. То есть не просто оправы с затемненными стеклами, а модели с маркировками, подтверждающими определенный уровень блокировки УФ-лучей. Важно задуматься и о своем питании.

«Некоторые продукты и напитки тоже могут сыграть свою негативную роль как раз в получении солнечного ожога. Это в основном продукты, которые содержат фитокумарины. Это зелень: петрушка, пастернак, сельдерей, укроп; цитрусовые: лайм, мандарины, апельсины, грейпфрут. А также манго, инжир, фенхель — эти продуктов лучше избегать», — рекомендует диетолог.

Фитокумарины — элементы, способные накапливаться в организме и приводить к уменьшению запасов меланина. Что еще хуже — необязательно есть упомянутые продукты, рискованно даже попадание сока на кожу. Как отметила Соломатина, долька лимона в пляжном коктейле, оставившая микрочастицы на губах, может обеспечить ожог. Особенно у голубоглазых людей со светлыми волосами и кожей. А еще детей, их кожа тоже очень уязвима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к каким последствиям приводит неправильный уход за лицом в летний период.

Тема:
Погода
2 авг
Сердечники в опасности: экстремальная жара прогнозируется в Москве
2 авг
Озера на улицах: мощный ливень обрушился на Челябинск
2 авг
В четырех регионах РФ ожидаются подтопления из-за сильных дождей
2 авг
Смертоносный тайфун накрыл юг Японии: есть погибший и пострадавшие
2 авг
Будет невыносимо: «африканская» жара накроет Москву и Санкт-Петербург
2 авг
Такое увидели впервые: разрушительный ураган прошелся по Башкирии
1 авг
Екатеринбург затопили водопады, фонтаны и гейзеры из-за «тропических» ливней
1 авг
Прогнозы неутешительны: в Китае подсчитывают ущерб от мощного тайфуна
1 авг
Зона бедствия: обильные осадки привели к наводнениям в Пекине
30 июл
Это было страшно: в Марий Эл выросло число погибших из-за урагана
+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.84
1.06 101.93
1.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Эти продукты нельзя есть: как сберечь кожу в период «опасного солнца» — советы диетолога
6:46
Советник Пушилина Гагин заявил о наступлении ВС России на Авдеевку с трех сторон
6:33
Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис посоветовал Зеленскому лечь в клинику
6:23
Анна Седокова рассказала о своем состоянии после падения на концерте
6:11
Грузовик «убил» собственного водителя на цементном заводе
6:00
Танкисты бьют без промаха: лучшее видео из зоны СВО за день

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
В Москве умер автор хитов звезд российской эстрады Валерий Разумовский
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео