Не просто дождь: москвичей предупредили о резкой смене погоды

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 55 0

Москвичей предупредили о сильных ливнях вечером 24 сентября

Не просто дождь: москвичей предупредили о резкой смене погоды

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В конце месяца в столице будет лить как из ведра. Когда именно погода начнет меняться?

Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре. Он пройдет 25-го числа, в ночь с воскресенья на понедельник. Ожидается от семи до десяти миллиметров осадков, это 15% месячной нормы.

Но москвичам не стоит унывать. Комфортная погода в столице будет продолжаться. Эта ночь станет исключением из-за холодного атмосферного фронта. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец информационному агентству РИА Новости.

«Это будут самые сильные осадки в текущем сентябре. Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12-17 градусов», — заявил синоптик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве зафиксировали рекордно высокую ночную температуру. Она не опускалась ниже +16 градусов.

Так, в районе улицы Балчуга ночью столбик термометра держался на +16 градусах, в Тушино температура не опускалась ниже +15 градусов.

+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
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-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

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