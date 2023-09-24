Не просто дождь: москвичей предупредили о резкой смене погоды

В конце месяца в столице будет лить как из ведра. Когда именно погода начнет меняться?

Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре. Он пройдет 25-го числа, в ночь с воскресенья на понедельник. Ожидается от семи до десяти миллиметров осадков, это 15% месячной нормы.

Но москвичам не стоит унывать. Комфортная погода в столице будет продолжаться. Эта ночь станет исключением из-за холодного атмосферного фронта. Об этом рассказал синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец информационному агентству РИА Новости.

«Это будут самые сильные осадки в текущем сентябре. Не исключены мозаичные зарницы и слабые грозы. Ночная температура окажется на летнем уровне, плюс 12-17 градусов», — заявил синоптик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве зафиксировали рекордно высокую ночную температуру. Она не опускалась ниже +16 градусов.

Так, в районе улицы Балчуга ночью столбик термометра держался на +16 градусах, в Тушино температура не опускалась ниже +15 градусов.