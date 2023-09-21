Бархатная ночь: в Москве зафиксировали рекордно высокую ночную температуру

Синоптик Тишковец: минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Так тепло ночью не было даже в разгар лета.
В Москве зафиксировали рекордно высокую температуру минувшей ночью. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал прошедшую ночь теплой и бархатной, так как температура не опускалась ниже +16 градусов.
«Минувшая ночь в Москве стала необычайно теплой и бархатной. На базовой столичной метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже +16 градусов в центре Москвы», — рассказал синоптик в беседе с РИА Новости.
Так, в районе улицы Балчуга этой ночью столбик термометра держался на +16 градусах, в Тушино температура не опускалась ниже +15 градусов. Более того, тепло было и на ВДНХ, где такую высокую температуру в сентябре не было никогда прежде.
«Рекорд держался с 2015 года, когда ночная температура составила +13 градусов», — отметил Тишковец.
Обычно ночью 21 сентября температура воздуха редко превышает десять градусов выше нуля. Даже в середине лета синоптики не отмечали ночью таких высоких показателей — в этом году июльские ночи в среднем были теплыми на +13 градусов.
Примечательно, что некоторые регионы России уже накрыли метели и снег. Так, в некоторых районах Якутии и Хабаровского края выпал первый снег. Удивил сентябрь даже северян. В Мурманской области из-за похолодания и осадков на дорогах образовалась гололедица. Хотя обычно в это время снег появляется только в горах
Ранее 5-tv.ru сообщал, когда начинается отопительный сезон в Москве.
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