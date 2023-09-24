В Смоленске поиски человека закончились трагедией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 432 0

Двумя днями ранее в городе пропал молодой человек.

В Смоленске поиски человека закончились трагедией

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Поиски 21-летнего парня в Смоленске закончились трагедией. Об этом сообщает добровольческий местный поисково-спсательный отряд (ПСО) «Сальвар».

Вячеслав Левенков 2002 года рождений не выходил на связь с 22 сентября. Поиски продолжались на протяжении двух суток и принесли результат. К сожалению, молодой человек был найден мертвым.

«Найден. Погиб», — указывает сообщество.

В ПСО выразили слова соболезнования близким и родным Левенкова. Об обстоятельствах его смерти пока ничего неизвестно.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры из Серпухова. Там ревнивый мужчина решил отомстить своей возлюбленной за разбитое сердце — подкараулил ее у подъезда, облил бензином и пожег. Потерпевшую мгновенно охватил огонь. Пока она бегала по двору и звала на помощь, ее обидчик скрылся с места преступления.

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