Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Свердловской области

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Полина Долгова
Полина Долгова 12 0

Один ребенок доставлен в больницу с травмой головы.

Более 20 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Свердловской области

Фото: ВКонтакте / ГИБДД Свердловская область / gibdd_66

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ДТП с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля произошло в Свердловской области. Как результат, в аварии пострадали 22 человека. Министерство здравоохранения региона рассказало о состоянии пострадавших в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла в районе 291-го километра трассы «Пермь — Екатеринбург». Автобус перевозил школьников.

Один ребенок доставлен в больницу с травмой головы, 14 осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте. Отмечается, что осмотренные отказались от госпитализации.

Ведомство информирует, что причина столкновения заключается в том, что при совершении маневра водитель автомобиля Opel не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области.

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