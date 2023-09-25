Внимание, родители: почему дети врут с ранних лет

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 2 0

Преподаватель Чистякова: детская ложь — признак отсутствия навыков общения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Doreen Zorn; 5-tv.ru

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Дети начинают обманывать с самого раннего возраста и даже могут менять свое поведение, чтобы скрыть правду.

Дети начинают обманывать с самого раннего возраста и даже могут менять свое поведение, чтобы скрыть правду. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала преподаватель Анастасия Чистякова.

По словам специалиста, детская ложь может быть связана со стремлением к самостоятельности, с желанием избежать наказания или получить то, что они хотят, или простым любопытством. В юном возрасте намерение обманывать является признаком недоразвития навыков этики и моральных норм.

«Однако важно помнить, что детская ложь — это также проявление развивающейся личности. По мере взросления дети начинают осознавать правду между правдой и ложью, а также усваивать социокультурные нормы. Они начинают понимать, что ложь может повлиять на их отношение с окружающими, на возможность вызвать к себе доверие или, собственно, его не вызвать», — подчеркнула методолог.

Самое главное взрослым при обнаружении лжи сохранять спокойствие и не создавать угрозу доверию. Ребенок должен чувствовать, что может открыто говорить правду. Также стоит обсудить причины, по которым он соврал, помочь ребенку разобраться в чувствах.

Кроме того, детская ложь может сигнализировать о внутренних проблемах. Родителям стоит обратить на это внимание и помочь ребенку преодолеть трудности.

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