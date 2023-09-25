Несчастный случай: 89-летняя Софи Лорен попала в больницу

Звезду мирового кино экстренно прооперировали.

Итальянская актриса Софи Лорен, недавно отметившая свой 89-й день рождения, попала в больницу. Об этом сообщили ее партнеры по ресторанному бизнесу.

Сообщается, что звезда мирового кино упала в своем доме в Женеве и сломала бедро. После несчастного случая актрису немедленно доставили в госпиталь, где ей провели срочную необходимую операцию. Сейчас с Лорен находятся ее сыновья Эдоардо и Карло.

«Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, у нее были обнаружены несколько переломов бедра. Ей была сделана операция, которая прошла успешно», — говорится в сообщении.

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