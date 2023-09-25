Посол России направит ноту в МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

Дипломат подчеркнул, что нынешний кабинет премьер-министра является четким олицетворением неолиберального фашизма.

Посол России направит ноту в МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Посол Российской Федерации в Канаде Олег Степанов будет требовать объяснений от страны из-за торжественного приглашения в парламент бывшего боевика националистической дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки. В беседе с РИА Новостями он подчеркнул, что направит ноты в кабинет премьер-министра и в Министерство иностранных дел Канады.

Однако он не сомневается, что никаких объяснений не получит, так как нынешний офис премьер-министра — это чистое олицетворение фашизма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что чествование в парламенте Канады нациста обернулось большим скандалом.

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