Пора на пенсию: рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд

Почему американцы недовольны деятельностью своего президента?

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена установил новый антирекорд. Об этом сообщил телеканал NBC.

Три четверти избирателей говорят, что они обеспокоены возрастом и психическим состоянием президента Байдена, следует из недавнего опроса. При этом лишь четверо из десяти опрошенных одобряют его решения в экономической сфере.

«Согласно опросу, в общей сложности 74% зарегистрированных избирателей говорят, что у них есть серьезные опасения (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы быть президентом во второй раз», — отмечается в материале.

Эксперты заявляют, что большинство избирателей поддерживают Дональда Трампа. Опрос также показал, что Трамп увеличил свое преимущество среди кандидатов в президенты от Республиканской партии более чем на 40 пунктов по сравнению с его ближайшим конкурентом.

«Этот опрос — красный свет для правящей партии», — заявил республиканский социолог Билл Макинтурфф.

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