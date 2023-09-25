Пора на пенсию: рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

NBC: рейтинг одобрения работы президента США Байдена обновил антирекорд

Пора на пенсию: рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Bonnie Cash / Pool via CNP

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Почему американцы недовольны деятельностью своего президента?

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена установил новый антирекорд. Об этом сообщил телеканал NBC.

Три четверти избирателей говорят, что они обеспокоены возрастом и психическим состоянием президента Байдена, следует из недавнего опроса. При этом лишь четверо из десяти опрошенных одобряют его решения в экономической сфере.

«Согласно опросу, в общей сложности 74% зарегистрированных избирателей говорят, что у них есть серьезные опасения (59%) или умеренные опасения (15%) по поводу того, что Байден в свои 80 лет не обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы быть президентом во второй раз», — отмечается в материале.

Эксперты заявляют, что большинство избирателей поддерживают Дональда Трампа. Опрос также показал, что Трамп увеличил свое преимущество среди кандидатов в президенты от Республиканской партии более чем на 40 пунктов по сравнению с его ближайшим конкурентом.

«Этот опрос — красный свет для правящей партии», — заявил республиканский социолог Билл Макинтурфф.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден вновь попал в неловкое положение. Президент США дважды рассказал аудитории одну и ту же историю.

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