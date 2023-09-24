Защитился по максимуму: Байдену поставили укол от страшной болезни
Байден сделал обновленную вакцину от COVID-19
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP
Президент США переживает за собственное здоровье. Поможет ли ему вакцина?
Глава США Джо Байден решил защититься от всех болезней по максимуму. Ему поставили вакцину от COVID-19 и прививку от гриппа. Теперь президентское здоровье точно под защитой.
Глава государства решил испробовать на себе новый препарат, который рекомендуют лицам от шести месяцев и старше. Байден однозначно убедился, что прошел возрастной порог и отправился к своему доктору.
О том, что президенту США поставили вакцину от коронавируса, сообщил врач Белого дома Кевин О’Коннор в своей служебной записке. Его слова процитировало издание Politico.
«Поскольку мы вступаем в сезон простуды и гриппа, президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они полностью вакцинированы», — написал врач.
Издание отметило, что Белый дом таким образом пытается бороться с настроениями против вакцинации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден забылся и два раза подряд рассказал одну и ту же историю.
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