Защитился по максимуму: Байдену поставили укол от страшной болезни

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 89 0

Байден сделал обновленную вакцину от COVID-19

Защитился по максимуму: Байдену поставили укол от страшной болезни

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Президент США переживает за собственное здоровье. Поможет ли ему вакцина?

Глава США Джо Байден решил защититься от всех болезней по максимуму. Ему поставили вакцину от COVID-19 и прививку от гриппа. Теперь президентское здоровье точно под защитой.

Глава государства решил испробовать на себе новый препарат, который рекомендуют лицам от шести месяцев и старше. Байден однозначно убедился, что прошел возрастной порог и отправился к своему доктору.

О том, что президенту США поставили вакцину от коронавируса, сообщил врач Белого дома Кевин О’Коннор в своей служебной записке. Его слова процитировало издание Politico.

«Поскольку мы вступаем в сезон простуды и гриппа, президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они полностью вакцинированы», — написал врач.

Издание отметило, что Белый дом таким образом пытается бороться с настроениями против вакцинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден забылся и два раза подряд рассказал одну и ту же историю.

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