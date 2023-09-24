Защитился по максимуму: Байдену поставили укол от страшной болезни

Президент США переживает за собственное здоровье. Поможет ли ему вакцина?

Глава США Джо Байден решил защититься от всех болезней по максимуму. Ему поставили вакцину от COVID-19 и прививку от гриппа. Теперь президентское здоровье точно под защитой.

Глава государства решил испробовать на себе новый препарат, который рекомендуют лицам от шести месяцев и старше. Байден однозначно убедился, что прошел возрастной порог и отправился к своему доктору.

О том, что президенту США поставили вакцину от коронавируса, сообщил врач Белого дома Кевин О’Коннор в своей служебной записке. Его слова процитировало издание Politico.

«Поскольку мы вступаем в сезон простуды и гриппа, президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они полностью вакцинированы», — написал врач.

Издание отметило, что Белый дом таким образом пытается бороться с настроениями против вакцинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден забылся и два раза подряд рассказал одну и ту же историю.