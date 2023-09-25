«Источник денег и развлечений»: бывший муж Пелагеи обвинил ее в меркантильности

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Рита Миронова
Рита Миронова 58 0

Сыровар Сирота обвинил бывшую жену в тяге к деньгам и развлечениям

«Источник денег и развлечений»: бывший муж Пелагеи обвинил ее в меркантильности

Фото: Instagram* / sirotaoleg

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Предприниматель представил собственную версию событий.

Известный российский сыровар Олег Сирота ответил на обвинения бывшей супруги Пелагеи (настоящее имя Полина Стерлигова). В беседе с изданием KP.RU бизнесмен заявил, что брак стал для избранницы источником дохода.

«Я не уходил из семьи к кому-то. Я ушел от Полины, брак для которой к 2020 году стал источником денег и развлечений без понимания необходимости поддержки друг друга и воспитания детей матерью, а не няньками. Вываливать подробности не буду и не хочу, не хочу ей уподобляться», — рассказал предприниматель.

До этого Пелагея заявила, что «муж-предатель» хочет оставить ее без средств к существованию. Еще в роддоме Сирота якобы заставил ее подписать брачный контракт, согласно которому при разводе она ничего не получит из общего имущества.

Олег Сирота и Пелагея Стерлигова состояли в браке 11 лет, у супругов четверо детей: Ефросинья, Варвара, Мария и сын Киприан. В 2021 году супруги развелись.

Ранее 5-tv.ru писал, что сыровар Сирота призвал не делать из его развода «сенсацию для СМИ».

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