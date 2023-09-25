VK Музыка запустила раздел с аудиокнигами

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

Новый раздел уже доступен в приложении VK Музыка и скоро появится в приложении социальной сети ВКонтакте.

VK Музыка запустила раздел с аудиокнигами

Фото: vk.com

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VK Музыка запустила раздел с аудиокнигами. В каталоге можно найти мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастику, современную прозу, аудиокниги жанров нон-фикшн и new adult. Новый раздел уже доступен в приложении VK Музыка и скоро появится в приложении социальной сети ВКонтакте.

Пользователям VK Музыки доступен также эксклюзивный контент — сервис представил одну из самых ярких мировых премьер 2023 года — темное фэнтези Ребекки Яррос «Четвертое крыло». Также только на платформе к прослушиванию эксклюзивно доступна знаменитая трилогия Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» в озвучке Сергея Бурунова и Михаила Хрусталева.

Захватывающая история Ребекки Яррос «Четвертое крыло» (18+) за четыре месяца с момента выхода смогла собрать грандиозную базу поклонников. В России «Четвертое крыло» — не просто аудиокнига, а медиапроект: VK Музыка совместно с издательством «Кислород» подготовила аудиосериал, в записи которого приняли участие актеры дубляжа сериала «Игра престолов» (Марина Гладкая — Дейенерис Таргариен → Вайолет Сорренгейл; Юрий Романов — Роб Старк → Ксейден Риорсон, Михаил Хрусталев — Джон Сноу → Дракон Тэйрн и др.). За музыкальное оформление аудиоспектакля отвечает инди-поп артистка polnalyubvi.

Раздел аудиокниг будет постоянно пополняться новыми произведениями. Основная часть каталога доступна для платных подписчиков сервиса. Также редакция составляет книжную подборку, доступную бесплатно для всех пользователей — она будет обновляться каждые три месяца.

VK Музыка активно развивает направление немузыкального контента. Ранее платформа уже запустила раздел Подкасты, который на данный момент насчитывает более 20 тысяч проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что VK Education открывает набор на бесплатные курсы по Python и не только.

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