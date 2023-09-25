«Живет под властью Дьявола»: что даст Украине приглашенная Зеленским «сатанистка»

Создательница кровавых перфомансов станет лицом украинского образования.

Президент Незалежной Владимир Зеленский сделал лицом украинского образования сатанистку Марину Абрамович. Скандально известная чиновница прогремела на весь мир после того, как видео с ее кровавыми «перформансами» облетели весь мир.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова предрекла, какая участь ждет чиновницу в правительстве страны, а заодно объяснила, что методы Абрамович привнесут в уже существующий уклад страны. По словам экстрасенса, лично для нее, как и для многих других эзотериков выбор Абрамович сюрпризом не стал, ведь Зеленский и сам известен крайне неоднозначными поступками и выходками.

«Рыбак рыбака, как известно, видит издалека. Здесь есть определенная логика — она пришла не в стан белых и пушистых. Свои должны быть вместе. Именно по этому признаку „свой-чужой“ она и появилась в управленцах. Она будет там абсолютно гармонично смотреться. Все эти символы, которые она использует, к добру не имеют никакого отношения. Все это замешано на крови, жестокости, садизме. И какой бы смысл она ни вкладывала в эти символы, они остаются только символами», — подчеркнула она.

Сомнений в истинной жестокости Абрамович у таролога нет. Абравитова подчеркнула: такие, как новая чиновница, готовы идти по головам, поэтому ожидать от них можно всего, что угодно, вплоть до полной вакханалии. Однако вероятность задержаться в руководстве страной надолго у новой приспешницы не так уж и велика: многое будет зависеть от обстоятельств, подчеркивает Абравитова.

«Такие люди либо действительно работают и живут пол властью дьявола, попутно становясь частью этого инфернального мира, либо люди сами рвутся в этот стан, не являясь по своей природе готовыми погружаться в это. Тогда от них очень быстро остаются головешки, потому что они идут на корм инфернальной сущности. Посмотрим, сколько Абрамович продержится на этой должности, но я думаю, что она настоящий сатанист. Приживется, и только вместе с Зеленским и его отрядом таких же как он, вместе и уйдут», — вынесла свой вердикт она.

Ранее 5-tv.ru писал, почему именно сатанистка стала амбассадором Украины при Зеленском.