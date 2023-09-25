Зеленский попросил «сатанистку» Абрамович стать амбассадором Украины

Амбассадором Украины может стать скандально известная Марина Абрамович. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Так, Владимир Зеленский попросил художницу перформативного жанра стать послом Украины и помогать в восстановлении школ в стране. Лицом украинского образования станет создательница сатанистских перфомансов — в сети полно фотографий с выступлений Абрамович, где она либо держит окровавленный череп животного, либо сама лежит в куче костей и крови.

Однако для президента Украины может быть достаточно одного — Абрамович выступает против России и осуждает спецоперацию. Такого пункта в резюме хватило, чтобы предложить артистке еще и управлять организацией «Бабий Яр», которая защищает одноименный мемориальный комплекс.

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