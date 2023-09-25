Зеленский попросил «сатанистку» Абрамович стать амбассадором Украины
Создательница кровавых перфомансов станет лицом украинского образования.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Амбассадором Украины может стать скандально известная Марина Абрамович. Об этом пишет The Daily Telegraph.
Так, Владимир Зеленский попросил художницу перформативного жанра стать послом Украины и помогать в восстановлении школ в стране. Лицом украинского образования станет создательница сатанистских перфомансов — в сети полно фотографий с выступлений Абрамович, где она либо держит окровавленный череп животного, либо сама лежит в куче костей и крови.
Однако для президента Украины может быть достаточно одного — Абрамович выступает против России и осуждает спецоперацию. Такого пункта в резюме хватило, чтобы предложить артистке еще и управлять организацией «Бабий Яр», которая защищает одноименный мемориальный комплекс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спикер-трансгендер ВСУ заявила, что «русские — не люди».
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