Зеленский попросил «сатанистку» Абрамович стать амбассадором Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 384 0

Создательница кровавых перфомансов станет лицом украинского образования.

Зеленский попросил «сатанистку» Абрамович стать амбассадором Украины

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Амбассадором Украины может стать скандально известная Марина Абрамович. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Так, Владимир Зеленский попросил художницу перформативного жанра стать послом Украины и помогать в восстановлении школ в стране. Лицом украинского образования станет создательница сатанистских перфомансов — в сети полно фотографий с выступлений Абрамович, где она либо держит окровавленный череп животного, либо сама лежит в куче костей и крови.

Однако для президента Украины может быть достаточно одного — Абрамович выступает против России и осуждает спецоперацию. Такого пункта в резюме хватило, чтобы предложить артистке еще и управлять организацией «Бабий Яр», которая защищает одноименный мемориальный комплекс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спикер-трансгендер ВСУ заявила, что «русские — не люди».

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