Антимонопольное дело возбуждено против «МегаФона» из-за повышения тарифов

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

В 2023 году оператор изменил цены на услуги для более 8,2 миллиона абонентов.

Антимонопольное дело возбуждено против «МегаФона» из-за повышения тарифов

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

Читайте нас в: Дзен Новости

Антимонопольное дело возбуждено в отношении одного из крупнейших российских операторов сотовой связи «МегаФон» в связи с необоснованным повышением цен на тарифы. Об этом сообщили в пресс-лужбе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве считают, что оператор извлекает выгоду из необоснованного повышения цен на свои услуги. Сотрудники ФАС не сумели найти достаточное обоснование для произведенного повышения тарифов.

В текущем году «МегаФон» повысил цену на свои услуги для более чем 8,2 миллиона потребителей. Стоимость тарифов связи данного сотового оператора выросла в среднем на 10,24%. В организации мотивировали свои решения «ростом затрат».

Ранее 5-tv.ru писал, что ФАС обязала операторов «Большой четверки», в которую входят МТС, «МегаФон», «Билайн» и Теле2, отменить плату за раздачу интернета. В противном случае в их отношении могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.

+15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:26
Игра в «крипту»: звезда сериала «Вампиры средней полосы» потерял миллионы на биткоине
13:24
МВД объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Хофманьского
13:22
Совет Федерации переназначил Зорькина председателем Конституционного суда РФ
13:12
Невероятный эксперимент: какие тайны хранит уникальный грунт с астероида
13:04
Украинские боевики обстреляли Краснодон в ЛНР, детей эвакуируют
13:01
Стали известны дата и место похорон экс-министра экономики Евгения Ясина

Сейчас читают

«Серьезное достижение»: почему пуск ракет РФ в Балтике удивил и напугал весь мир
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Секреты, оставленные за кадром: ТОП-3 неожиданных факта о съемках «Красотки»
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России