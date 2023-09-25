В предвыборной гонке в Словакии лидирует пророссийская партия Smer

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 19 0

Рейтинг фракции составил 19,4%.

В предвыборной гонке в Словакии лидирует пророссийская партия Smer

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO M. Popow

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Население Словакии активно поддерживает социал-демократическую партию Smer. Фракция придерживается пророссийских взглядов и выступает против ультралиберальных западных ценностей, а также вступления в НАТО новых членов.

Парламентские выборы в стране должны состояться 30 сентября. Агентство РИА Новости сообщает, что сейчас рейтинг Smer составляет 19,4%, что является лучшим показателем среди участников предвыборной гонки.

Известно, что лидер партии экс-премьер Словакии Роберт Фицо не разделяет ажиотаж вокруг поддержки Украины и является противником присоединения к Североатлантическому альянсу.

Проамериканские партии находятся в шаге от провала, указано в материале. Более того, согласно данным опроса Globsec, почти половина населения страны считает Соединенные Штаты настоящей угрозой для своей безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД Венгрии ответили на критику ЕС из-за сотрудничества с РФ.

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