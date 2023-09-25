«Любовь больше не востребована»: почему Польша открыто критикует Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 25 0

Политолог Светов: Польша упрекает Украину потому, что этого хочет народ страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Agnieszka Pazdykiewicz; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Как долго продлится конфликт двух стран?

Польские политики уже откровенно критикуют Украину, называя страну «утопленником, который тянет всех на дно». В стране уже введено эмбарго на украинское зерно, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил Киеву еще более жесткими мерами, если тот будет пытаться жаловаться на Польшу тому же Евросоюзу. Почему поляки резко невзлюбили своего «партнера и друга» в лице Украины, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил политолог Юрий светов.

По словам эксперта, такое отношение Польша начала демонстрировать в преддверии выборов в Сейм, которые состоятся в стране через три недели. Дело в том, что, согласно опросам, правящая партия «Право и справедливость» и оппозиция идут вровень, что может нести угрозу для действующей власти.

Политолог напомнил про статью в одной из польских газет, где автор признался, что ненависть к России у поляков превышает их любовь к Родине. На этом и строилась политика польской власти и помощи Украине. Эта страна действительно много помогала киевскому режиму, в том числе, оружием. Однако спустя время оказалось, что польское общество попросту устало от Украины и не больше не хочет тратить деньги на поддержку другого государства. Особенно с учетом, что в самой стране проблемы никуда не делись.

«Поведение Моравецкого и президента Польши Дуды связано с одним: они полагают, что сейчас у электората востребована не любовь к Украине, а попрекание Украины — „мы вам помогает, а вы это не цените“. Слова такие эмоциональные: никогда не говорите таких слов в адрес польского народа», — отмечает Светов.

При этом специалист добавляет, что перепалка будет длиться до оглашения результатов выборов в польский Сейм. А дальше уже будет ясно, будет ли Польша оказывать поддержку Украине, естественно, с оговоркой на мнение США. Но рассчитывать, что поляки полностью откажутся от помощи киевскому режиму, по мнению Светова, не приходится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на России отразится смена вектора Польши по Украине.

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