«Цена по запросу»: мать из Новосибирска продает сына на сайте в разделе «Животные»
Объявление о продаже ребенка в Новосибирске проверит прокуратура
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Следственный комитет уже организовал проверку по данному факту.
Прокуратура Новосибирской области проверит объявление о продаже ребенка на одном из сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В средствах массовой информации опубликовано сообщение, что на одном из сайтов жительница Новосибирской области разместила объявление о продаже ребенка», — говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Объявление о продаже ребенка появилось в рубрике «Животные, кошки». Продавец указала, что мальчик очень любит кататься на качелях, и прикрепила соответствующую фотографию.
Конкретной цены на сайте указано не было, только «цена по запросу». Позже объявление исчезло с сайта, а позвонить женщине, разместившей его, нельзя.
По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области организована проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 14-летняя девочка бесследно исчезла в Кузбассе.
Читайте также
77%
-0.04 102.25
-0.11
Нашли ошибку?