«Цена по запросу»: мать из Новосибирска продает сына на сайте в разделе «Животные»

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Объявление о продаже ребенка в Новосибирске проверит прокуратура

«Цена по запросу»: мать из Новосибирска продает сына на сайте в разделе «Животные»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Следственный комитет уже организовал проверку по данному факту.

Прокуратура Новосибирской области проверит объявление о продаже ребенка на одном из сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение, что на одном из сайтов жительница Новосибирской области разместила объявление о продаже ребенка», — говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.

Объявление о продаже ребенка появилось в рубрике «Животные, кошки». Продавец указала, что мальчик очень любит кататься на качелях, и прикрепила соответствующую фотографию.

Конкретной цены на сайте указано не было, только «цена по запросу». Позже объявление исчезло с сайта, а позвонить женщине, разместившей его, нельзя.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области организована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 14-летняя девочка бесследно исчезла в Кузбассе.

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