«Цена по запросу»: мать из Новосибирска продает сына на сайте в разделе «Животные»

Следственный комитет уже организовал проверку по данному факту.

Прокуратура Новосибирской области проверит объявление о продаже ребенка на одном из сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В средствах массовой информации опубликовано сообщение, что на одном из сайтов жительница Новосибирской области разместила объявление о продаже ребенка», — говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.

Объявление о продаже ребенка появилось в рубрике «Животные, кошки». Продавец указала, что мальчик очень любит кататься на качелях, и прикрепила соответствующую фотографию.

Конкретной цены на сайте указано не было, только «цена по запросу». Позже объявление исчезло с сайта, а позвонить женщине, разместившей его, нельзя.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области организована проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 14-летняя девочка бесследно исчезла в Кузбассе.