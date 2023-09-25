«Если хочет жить»: почему Зеленский на самом деле боится проводить выборы на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 16 0

Политолог Гаспарян: участие в выборах на Украине для Зеленского — самоубийство

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; Pavel Kashaev: 5-tv.ru

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И по какой причине первая леди страны говорит одно, а ее супруг — совершенно другое?

Жена президента Украины Елена Зеленская допустила, что ее муж не будет баллотироваться на второй срок на грядущих выборах. Однако ранее сам глава государства утверждал, что и выборов, как таковых, в стране не планируется.

Политолог Армен Гаспарян заявил 5-tv.ru, что такие разные мнения у супругов, как минимум, выглядят странно. Он напомнил, что весь мир буквально на днях услышал, как Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в нынешних условиях, но сегодня первая леди страны говорит совершенно другое.

«Я не знаю, что у них происходит в семье, если его жена даже не в курсе тех заявлений, которые делает муж. Это удивительно, но, тем не менее, это так», — признает эксперт.

При этом Гаспарян объясняет, что является причиной отмены выборов и чем это выгодно конкретно действующему украинскому президенту.

«Зеленскому выборы — это смертоубийство, потому что он не выполнил ни одного своего предвыборного обещания образца 2019 года. И понятно, что победить будет тяжело. Вопросов власть оставляет достаточно много», — считает специалист.

Что касается отношений между супругами, политолог убежден, что Зеленской в этом аспекте попросту неинтересно.

«Очевидно, что жена мужа не слушает совершенно», — говорит Гаспарян.

При этом политолог уверен: если Зеленский хочет жить, ему все же нужно принять участие в выборах. Потому что в противном случае победитель спишет все ошибки именно на него.

А вот США все еще давят на Украину, требуя проведения президентских выборов. Но что решит в таком случае сам Зеленский, покажет лишь время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Зеленский раздражает союзников на Западе.

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