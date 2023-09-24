«Серьезный переплет»: чем Зеленский раздражает союзников на Западе

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 10 0

The Spectator: Запад может лишить Киев поддержки из-за поведения Зеленского

«Серьезный переплет»: чем Зеленский раздражает союзников на Западе

Фото: www.globallookpress.com / Chris Young

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины все чаще выступает с критикой в сторону помощников.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского может отнять поддержку Запада у украинской стороны. О возможном прекращении помощи пишет британское издание The Spectator.

Западное СМИ считает, что политик «попал в серьезный переплет». Он заявил Западу, что тот не помогает Киеву в конфликте с Россией, хотя Украина помогает ему. Таким образом политик показывает гордость и непоколебимость страны. Журналисты считают, что украинский лидер не желает, чтобы воюющая страна выглядела нищей и бедной. Но такие высказывания представляют угрозу для того, чтобы поддержка оставалась прежней.

Один из первых звоночков — 16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт украинского зерна, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти приняли решение о запрете из-за интересов украинских олигархов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине высмеяли визиты Зеленского в западные страны.

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