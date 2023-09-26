Перестать быть человеком: кому помогает дьявол и чем придется пожертвовать вдобавок к душе

Президент Украины Владимир Зеленский попросил скандально известную художницу Марину Абрамович стать амбассадором страны и в том числе заняться вопросами образования. Артистка знаменита на весь мир своей тягой к дьявольщине и кровавым перфомансам, в том числе с элементами каннибализма.

Ее много раз обвиняли в том, что она является сатанисткой и даже в том, что ее душа давно принадлежит дьяволу. Экстрасенс, таролог Марианна Абравитова рассказала 5-tv.ru, какие души забирает дьявол и кем нужно стать, чтобы заключить сделку с сатаной.

По мнению эксперта, на самом деле заручиться поддержкой дьявола вовсе непросто. Для этого нужно ни много ни мало — потерять свою человечность, простых просьб в никуда будет недостаточно.

«На самом деле смысл не в том, что ты просишь дьявола, чтобы он тебе помогал. Он и сам подключается к таким людям, которые имеют вибрирующую полуинфернальную природу, в ком заложена агрессия, садизм, бесчеловечность. Он сам таких разыскивает и подключается к ним, и помогает. Будучи обычным человеком, попросить дьявола, чтобы он помогал, и он сразу начинает это делать — такого не будет», — объясняет экстрасенс.

Другое дело, как отмечает Абравитова, если дьявол начинает помогать «своим». Тем, кто изначально обладал человеческой природой только наполовину.

«На самом деле душа человека — это божественная природа со знаком плюс. И очень трудно извратиться до такой степени, чтобы перестать быть человеком. А если тебе помогает дьявол, то ты уже перестал быть человеком. Ты переходишь в бесовщину, твоя природа становиться инфернальной природой, ты расчеловечиваешься. Это непросто, ведь душа всегда будет воевать за человека. И нужно изначально обладать такой структурой, близкой к инфернальности, либо до такой степени потерять человеческий облик, когда дьявол действительно обращает на тебя внимание», — заключает Абравитова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что даст Украине приглашенная Зеленским «сатанистка».