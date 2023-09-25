Баку сообщил о задержании виновных во взрывах мин в Нагорном Карабахе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

В результате подрывов погибли шесть человек.

Баку сообщил о задержании виновных во взрывах мин в Нагорном Карабахе

Фото: Oldhike / ТАСС

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Тема:
Нагорный Карабах

Задержаны подозреваемые во взрыве мин в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в службе государственной безопасности Азербайджана.

Теракт был совершен 19 октября в Ходжавенде участниками незаконного военного формирования, уточнили в ведомстве. В результате взрывов погибли шесть человек.

«В ходе антитеррористических мероприятий 20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в составе незаконного организованного вооруженного формирования и совершении террористических действий, в том числе причастных к гибели двух гражданских лиц и четырех полицейских в результате произошедших 19 сентября взрывов мин в туннеле на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м километре дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша», — говорится в сообщении.

Тем временем в регионе продолжается эвакуация местных жителей в Армению. При вывозе людей помогает российский миротворческий контингент. Эвакуация не носит обязательный характер, покинуть территории могут все желающие или оставшиеся без крова.

Азербайджанская сторона также гарантирует выход личного состава ВС Армении, сложившего оружие, из Нагорного Карабаха.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, а не мирное население. На следующий день при содействии российских миротворцев стороны пришли к соглашению о прекращении огня.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступает Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе размещен российский миротворческий контингент. При этом, функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в испанской Гранаде.

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