В Петербурге на женщину рухнул потолок, пока она спала

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Старинный жилой дом, в котором живет пострадавшая, находится на капремонте. Произошедшим заинтересовалась прокуратура.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кошмар наяву произошел в Петербурге с жительницей старинного дома. Пока она спала, ей на голову рухнул потолок. Судя по огромным кускам шпаклевки, женщине вообще повезло, что она осталась жива.

Дом с июля на капремонте, но вот кто и насколько качественно проводит работы — теперь будет разбираться прокуратура. Мы решили выяснить это чуть раньше. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Олега Барышева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уссурийске разгорелся скандал с аварийным жильем.

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