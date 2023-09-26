Десятки жителей Петербурга остались без денег и отпуска из-за недобросовестной турфирмы

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Десятки жителей Петербурга остались без денег из-за недобросовестной турфирмы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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Вместо путешествий клиенты получали лишь бесконечные отговорки по телефону.

Десятки несостоявшихся туристов в Петербурге попали в ловушку недобросовестной турфирмы. Ее владелица регулярно брала деньги за поездки, но вместо путешествий клиенты получали лишь бесконечные отговорки по телефону. Как мошенницу пытаются вывести на чистую воду, выяснил корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Петербурге невесты остались без свадебных платьев из-за мошенницы. Хозяйка одного комиссионного магазина обещала девушкам привести наряды в порядок, но в итоге исчезла. Вскоре закрылся и сам салон.

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Десятки жителей Петербурга остались без денег и отпуска из-за недобросовестной турфирмы

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