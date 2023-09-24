Новый «Ланцет»: дроны-камикадзе продолжают наводить ужас на ВСУ

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Дрон-камикадзе «Лансет» получил новое обновление для успешной работы в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Пользователи интернета насчитали более 650 пораженных целей.

На этой неделе наши воины устроили противнику неприятный сюрприз — дрон-камикадзе «Ланцет» поразил стоящий на аэродроме украинский самолет.

А новость в том, что произошло это в 80-ти примерно километрах от линии фронта, на расстоянии в два раза большем, чем такой боеприпас применяли ранее. Видимо, ему улучшили тактико-технические характеристики. Все это снимал беспрепятственно другой беспилотник. Скорее всего, работал такой тандем, какой показали президенту на этой неделе в Ижевске, на «ланцетной фабрике».

Прессе показали не все, что показали президенту, на предприятии действует режим секретности. Есть действительно чувствительная информация, которую оппонентам знать ни к чему. Единственная деталь — под этот завод переделали торговый центр. А ведь когда-то происходило ровно наоборот, в цехах делали магазины, и хорошо что-то время минуло.

Масштабы применения «Ланцетов» держатся также в секрете. Но аналитики-энтузиасты, которые ведут подсчет по роликам опубликованным в интернете насчитали уже более 650 пораженных целей. Повторюсь речь идет лишь о тех «попаданиях», которые зафиксированы на видео и были опубликованы. Понятно, что истинные цифры еще выше. Русский беспилотник становится таким же брендом как «автомат Калашникова». Заседание военно-промышленной комиссии, где подводили итоги и ставили планы на будущее, проводили в Ижевске на «родине» автомата Калашникова в день оружейника. Профессия эта почетная, и востребованная.

Владимир Путин прокомментировал:

«Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения — в три раза».

Тема:
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