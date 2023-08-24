Как из фильмов ужасов: пауки-гиганты захватили и держат в страхе Подмосковье

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Алина Крылова
Алина Крылова 32 0

В Подмосковье обнаружили вид пауков-ос, которые обитают на юге России

Как из фильмов ужасов: пауки-гиганты захватили и держат в страхе Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Christian Zappel

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Тема:
Погода

Опасны ли насекомые для здоровья человека?

Крупные пауки как из фильма ужасов захватили город в Подмосковье. Один вид насекомых неизвестного происхождения наводит ужас на местных жителей, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья 24 августа.

Энтомологи изучили фотографии от местных жителей. Специалисты выяснили, что насекомые, укусов которых опасаются люди, являются пауками-осами. Кто-то из людей сравнивает непрошенных гостей с богомолами, а кто-то уверен, что «эффектную внешность» они унаследовали от стрекоз.

В Минэкологии подмосквичей поспешили успокоить: несмотря на пугающий внешний вид, пауки-осы абсолютно безобидны и не представляют опасности для людей. Причиной их появления энтомологи назвали резкую смену климата: оказавшиеся в непривычной для себя среде обитания, насекомые «мигрировали», а сумев найти пропитание, осели на этой территории.

«Нашим гражданам не стоит паниковать, при встрече с этими паукообразными. Не нужно убивать пауков, ведь они являются важным звеном в экосистеме, но и трогать руками их не следует во избежание укусов, большинство которых происходит из-за придавливания членистоногого», — предупредили в Минэкологии.

Пауков-ос уже заметили в Раменском, Домодедове, Королеве, Подольске, Павловском Посаде, Балашихе. Они плетут большие колесовидные сети в жилых помещениях, на дачных участках и огородах.

Похожая ситуация наблюдалась в России и несколько лет назад. 5-tv.ru писал о нашествии шелкопрядов и саранчи в города страны

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