«Получил напутствие»: Игорь Крутой раскрыл детали встречи с Татьяной Тарасовой

|
Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Игорь Крутой встретился с прикованной к коляске Татьяной Тарасовой

«Получил напутствие»: Игорь Крутой раскрыл детали встречи с Татьяной Тарасовой

Фото: www.globallookpress.com /Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

Друзья провели вместе выходной день и пообещали чаще встречаться.

Игорь Крутой встретился с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Как пишет dni.ru, композитор назвал ее великой женщиной.

«Вчерашний воскресный солнечный день провел в компании Великой Женщины», — заявил Крутой.

В свой личный блог композитор выложил несколько кадров с воскресной встречи. На одном из видео он назвал Тарасову легендой и пожелал здоровья.

Знаменитости поделились друг с другом и проблемами, и успехами. Игорь Крутой рассказал тренеру о своем ледовом шоу, в ответ на что она дала важное напутствие — писать больше музыки. Друзья пообещали чаще встречаться.

К слову, на фотографиях Татьяна Тарасова сидит в инвалидной коляске. На ней тренер временно передвигается из-за сильных болей в спине и суставах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске.

+15° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
96.15
0.11 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
В 26 регионах РФ зафиксирован высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
13:38
«Только кажется простым»: чем на самом деле опасен шугаринг
13:29
Песков о поставке Киеву дальнобойных ракет и танков: «Будут гореть»
13:25
«Делать, что считаешь нужным»: Григорий Лепс секретом успеха назвал пятую точку
13:25
Перестать быть человеком: кому помогает дьявол и чем придется пожертвовать вдобавок к душе
13:18
FT: большая часть экспорта нефти из России избежала влияния потолка цен

Сейчас читают

Танкеры встали: запрет на экспорт дизтоплива из России заставляет «сушить весла»
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России