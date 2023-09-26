«Получил напутствие»: Игорь Крутой раскрыл детали встречи с Татьяной Тарасовой

Друзья провели вместе выходной день и пообещали чаще встречаться.

Игорь Крутой встретился с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Как пишет dni.ru, композитор назвал ее великой женщиной.

«Вчерашний воскресный солнечный день провел в компании Великой Женщины», — заявил Крутой.

В свой личный блог композитор выложил несколько кадров с воскресной встречи. На одном из видео он назвал Тарасову легендой и пожелал здоровья.

Знаменитости поделились друг с другом и проблемами, и успехами. Игорь Крутой рассказал тренеру о своем ледовом шоу, в ответ на что она дала важное напутствие — писать больше музыки. Друзья пообещали чаще встречаться.

К слову, на фотографиях Татьяна Тарасова сидит в инвалидной коляске. На ней тренер временно передвигается из-за сильных болей в спине и суставах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске.