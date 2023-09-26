Мужчинам на заметку: какие точки на половом члене влияют на эрекцию?

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 11 0

Уролог Ильин: эрекция зависит от психоэмоционального фактора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova; 5-tv.ru

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И так ли важен размер полового органа, как думают некоторые?

Не секрет, что мужчины порой болезненно относятся к вопросам интимных отношений, в том числе, касающихся размеров полового органа, потенции или, что самое страшное, проблем с возникновением эрекции. Существует даже миф, что при нажатии на определенную точку на половом члене эрекция возникает почти мгновенно. Правда ли это, 5-tv.ru рассказал врач-уролог Сергей Ильин.

По словам специалиста, эрекция зависит от психоэмоционального фактора. Это очень сложный механизм.

«На половом члене таких точек нет и не может быть, потому что это — большая сосудистая система, очень сложная, венозная. И никаких точек нет», — объясняет врач.

Что касается увеличения члена при помощи каких-то препаратов, например, коллагена, Сергей Ильин не считает целесообразными подобные процедуры.

«Кто-то сказал из великих: „Если мужчина не может управлять тем, что ему дал Бог, зачем ему больше? Тогда еще больше будет проблем“. И потом: всем известно, и мужчинам, и женщинам, что размер, как раз, не имеет никакого значения», — отмечает уролог.

Врач вспомнил случаи из своей практики, когда обладатели не слишком внушительных половых органов при этом вели весьма насыщенную интимную жизнь и каких-то проблем не имели.

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