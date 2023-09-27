Порой собственные завышенные ожидания не дают расслабиться. Как с этим бороться?

Почему я не могу как все нормальные люди? Этот вопрос вызывает у психолога Дарьи Семеновой горечь и опасение — сейчас собеседник достанет линейку собственных завышенных ожиданий, и начнется насилие над собой.

«Все нормальные — это собирательный образ. У них-то уж точно проходит все без сучка и задоринки. Они всегда умеют взять себя в руки, когда нужно, могут решить любую проблему и, определенно, не испытывают страданий. И собака у них не болеет. Супергерои прямо», — заявила эксперт.

Напротив таких супергероев по-настоящему нормальному человеку свойственно ошибаться, идти не той дорогой, косячить — быть живым и обучаться на живом опыте, здесь и сейчас. Но этот факт игнорируется, возможно даже живость такая воспринимается как слабость.

Человек уверен, что, если еще раз даст пинка своей самооценке, то она вдруг поскачет резво и сразу станет всемогущей.

«Сразу, наверное, захочется ему улыбаться людям и мотивация загорится. Но нет. Наматывается следующий виток в депрессивном, отчаявшемся состоянии, копится озлобленность. А от этого пинки становятся еще чаще, пока не заглянет апатия и не защитит от этой боли», — объяснила Семенова.

Вы видели хоть раз счастливого человека, которого пинают изо дня в день? И не по одному разу! Он радостный? Он получает удовольствие от жизни?

Нет. Жизнь такого человека — каторга, в которой он без вины отбывает пожизненный срок.

Что с этим делать

Принятие собственной уникальности — это про то, что каждому из нас для совершения любого действия требуется разное количество: времени, денег, усилий, внутреннего ресурса.

Вы прошли свой путь — такого нет ни у кого. Да, возможно, некоторые элементы жизни могут совпадать у людей (мы многие ходили в школу, у некоторых есть родительский опыт, кто-то переживал в детстве физическое насилие и так далее). Здесь важнее то, что в пройденное вы вкладываете свои уникальные смыслы и значения. С такой точки зрения, человеческий путь неповторим, как узор у снежинки. И, пройдя одной дорогой, два человека всегда осмыслят ее по-разному.

«Я считаю, что гораздо интереснее не измерять себя все время линейкой своих и чужих ожиданий, а столкнуться фактом свой индивидуальности. Нет готовых ответов на ваши вопросы, вам нужно найти свои, узнать свои причины, почему что-то не получается», — посоветовала психолог.

Кто-то худеет за месяц, а кто-то за год. Кто-то имеет семью в 20 лет, а кто-то в 50 лет одинок. Зачем искать себя в других людях, постоянно сравнивая свою историю с чужими?

Лучше время, которое затрачивается на эти сравнения и дальнейшие переживания по поводу несовершенства, потратить на то, чтобы вытащить себя и свою самооценку из этого круговорота внутреннего насилия, которое генерирует сильнейшее страдание. Остановить этот процесс, задаться другими вопросами:

чего я хочу?

что я могу на данный момент?

как еще я отбираю сам у себя свой внутренний ресурс?

где мне взять дополнительные ресурсы для достижения желаемого?

какими еще способами я могу достичь того, что хочу?

Узнав свои собственные смыслы, из которых соткана ваша личная история, станет проще понять себя и основы тех затруднений, которые вы испытываете. Это сложно — честно посмотреть в глаза себе и своим проблемам, для этого нужно мужество. Но оно того стоит. И цена этому — жизнь, наполненная смыслом, а не страданием.

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