Не менее 125 человек погибли при взрыве бензохранилища в Карабахе
Также пострадали по крайней мере 89 человек.
Фото: www.globallookpress.com / Dedi Istanto
По меньшей мере 125 человек стали жертвами взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Как сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян, их тела перевезены в страну.
«Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные», — сказала Аванесян в ходе брифинга.
Также пострадали по крайней мере 89 человек, уточняет Telegram-канал Mash.
Взрыв цистерны с бензином в Степанакерте произошел вечером 25 сентября. Как отмечали очевидцы происшествия, около цистерны находилось множество водителей, которые пытались достать бензин, чтобы уехать из региона на личных авто в условиях острого топливного дефицита.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число жертв взрыва в Махачкале выросло до 36 спустя полтора месяца после трагедии.
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