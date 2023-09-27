Суд в США признал Трампа виновным в мошенничестве

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 3 0

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел.

Суд в США признал Трампа виновным в мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey - CNP

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Суд в США признал бывшего главу Белого дома Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве, сообщило агентство Reuters. Таким образом ходатайство его защиты о прекращении дела было отклонено.

Иск против Трампа о мошенничестве был направлен в суд год назад. По версии генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, компания экс-президента предоставляла неверные сведения о стоимости активов с целью получить более выгодные для себя условия по кредитам и страховке.

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп собрал больше семи миллионов долларов после тюремного фото.

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