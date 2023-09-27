Скупой платит дважды? Почему россиянки массово едут в Турцию ради пластики

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Все больше россиянок стали ездить в Турцию ради пластики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Цены в этой стране на те или иные хирургические вмешательства меньше, чем в России. Но стоит ли экономить на своей красоте?

Все больше россиянок в попытке сэкономить обращаются к пластическим хирургам из Турции. В результате все обходится гораздо дороже, чем они могли предположить. А в некоторых случаях наступает и вовсе летальный исход. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова пообщалась с пострадавшими от рук недобросовестных хирургов. Все подробности — в ее репортаже.

Недавно блогер Виктория Боня сделала пластику в США. Женщина мечтала попасть именно к тому хирургу, который работал над внешностью супермодели Беллы Хадид. За операцию она отдала почти 20 миллионов рублей. Пластический хирург Александр Вдовин отметил, что в России за эту операцию она бы отдала 200-300 тысяч рублей. Он также указал, что результаты изменений во внешности, сделанные в нашей стране, намного лучше, чем за рубежом.

Ранее, писал 5-tv.ru, пластический хирург назвал ТОП самых опасных операций.

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