Россиян предупредили о подорожании суши и роллов

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Цена на популярные блюда вырастут в среднем на 10:15%. Но с чем это связано?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Zaitsev; 5-tv.ru

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Суши и роллы подорожают. Рестораторам придется поднять цены в среднем на 10-15%. Как рассказали «Известиям» владельцы бизнеса, пойти на такие меры они вынуждены из-за подорожания сырья. Только за сентябрь горбуша прибавила в цене на четверть. Примерно также — угорь и тунец.

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Кроме того, из-за валютного курса теперь дороже обходятся заграничные рис и водоросли нори. Не стали исключением и морепродукты. А больше всего прибавила в цене… курица. Плюс 50%! Ее тоже активно используют в русских версиях азиатских блюд. При этом некоторые рестораторы пообещали подготовить особое меню с учетом сезонных продуктов, которые осенью дешевеют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько поднимутся цены в ресторанах России осенью 2023 года.

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