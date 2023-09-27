Президент Украины знал, что именно ПВО его страны лишило жизни двух граждан Польши. Но почему он в этом не сознался?

Почти год назад на территории Польши взорвалась ракета, которая унесла жизни двух человек. После расследования стало ясно, что это был снаряд украинской ПВО. Только вот лидер Незалежной Владимир Зеленский знал об этом инциденте, но предпочел не рассказывать о нем. По крайне мере именно так считает польский священник Тадеуш Исакович-Залесский. Об этом он рассказал в своей соцсети X (бывшая Twitter).

«В вопросе трагической гибели двух граждан Республики Польша президент Зеленский с самого начала лгал», — написал мужчина.

Священник отметил, что несмотря на ложь и обман президента Украины, польский лидер Анджей Дуда наградил главу соседней страны орденом Белого орла.

Ранее 5-tv.ru писал, что следователи подтвердили, что упавшая в прошлом году в Польше ракета была украинской. В ходе расследования была исключена возможность причастности России к этой истории.