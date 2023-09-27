Десятки мародеров устроили массовое ограбление в США

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На место вызвали полицейских — подростки убегали от них, теряя добычу по пути.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim West; 5-tv.ru

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Разгул мародеров на торговой улице в американской Филадельфии. Десятки молодых людей грабили все магазины подряд и тащили все без разбора: от одежды до дорогой техники.

На место вызвали полицейских. Подростки убегали от них, теряя награбленное по пути.

От ограблений страдают и в Британии. Там продавец пытался самостоятельно задержать воров, преступники избили его.

Мужчина попал в больницу с инсультом. А владельцы супермаркета заявили, что в полученных травмах виноват он сам — не нужно было оказывать сопротивление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хулиганы парализовали движение поездов от Финляндского вокзала в Петербурге. С моста на пути сбросили металлический забор — при падении он оборвал провода.

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