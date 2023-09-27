Как стать по-настоящему счастливым? Психиатр советует…

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 26 0

Американский психиатр Дэниел Амен поделился результатами своих многолетних исследований.

Как стать по-настоящему счастливым? Психиатр советует…

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Психиатр из США Дэниел Амен в эфире телеканала RT, рассказал о четырех областях, порядок в которых поможет человеку обрести счастье.

Как стать счастливым здесь и сейчас?

Первая — биологическая. Это мозг, который должен быть здоровым. Его ни в коем случае нельзя травмировать.

Вторая — психологическая. Амен считает, что дисциплина ума — это очень важно. Мозг нельзя перенапрягать и ему нельзя давать лениться.

Третья — социальная сфера. По словам ученого, самый простой способ обрести душевное спокойствие — как можно больше времени проводить в компании психически благополучного человека, который не действует вам на нервы.

Четвертая — духовная сфера. Сюда входят мечты человека. Доктор Амен утверждает, целеустремленные люди живут дольше, даже если при этом их мозг нельзя назвать здоровым.

Подводя итог всему вышеперечисленному, психиатр отметил, что только когда во всех этих четырех сферах будет полный порядок, тогда человек может быть абсолютно счастлив.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бразильские врачи делают операцию на мозге под аккомпанемент пациента.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.24
0.09 101.99
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Трамп борется за выживание. Итоги суда уже известны?
11:04
Как стать по-настоящему счастливым? Психиатр советует…
10:46
Путин там под запретом, опасная фамилия: кто боится отпускать Карлсона на интервью к президенту
10:37
Масочный режим и удаленка: введут ли в России ограничения из-за COVID-19?
10:29
«Команду соберем»: Тарасов и Костенко снова в ожидании потомства
10:19
Украинские спецслужбы шантажировали москвичку пленным сыном

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России