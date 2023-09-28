«Защищает мозг»: может ли физически тяжелая работа привести к деменции

Действительно ли физическая нагрузка оказывает на человека негативное воздействие?

Ученые из США провели исследование и выяснили, что люди, которые занимаются физически тяжелой работой, могут быть сильнее подвержены развитию деменции. 5-tv.ru спросил у врача-психиатра и психотерапевта Владимира Каторгина, возможно ли это.

«Во всех рекомендациях по лечению деменции лежит движение в любом его рациональном проявлении. Двигательная активность, такая как ходьба или бег, способствует выработке дофамина, который защищает мозг от стресса», — объяснил эксперт.

По его мнению, заболеть деменцией только из-за физически тяжелой работы нельзя, так как для этого должно быть больше факторов. В первую очередь, это генетическая предрасположенность, при которой получить этот недуг могут и кассир, и строитель, и офисный работник.

«Тяжелая работа и нормальная физическая активность — это разные вещи, но я считаю, что физическая активность в нормальном ее проявлении должна быть у любого человека, как профилактика, в том числе, тяжелых психических расстройств», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 профессий с риском заболеть деменцией.