«Защищает мозг»: может ли физически тяжелая работа привести к деменции

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 51 0

Психиатр Каторгин: умеренная активность позволяет бороться с деменцией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Roscosmos; 5-tv.ru

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Действительно ли физическая нагрузка оказывает на человека негативное воздействие?

Ученые из США провели исследование и выяснили, что люди, которые занимаются физически тяжелой работой, могут быть сильнее подвержены развитию деменции. 5-tv.ru спросил у врача-психиатра и психотерапевта Владимира Каторгина, возможно ли это.

«Во всех рекомендациях по лечению деменции лежит движение в любом его рациональном проявлении. Двигательная активность, такая как ходьба или бег, способствует выработке дофамина, который защищает мозг от стресса», — объяснил эксперт.

По его мнению, заболеть деменцией только из-за физически тяжелой работы нельзя, так как для этого должно быть больше факторов. В первую очередь, это генетическая предрасположенность, при которой получить этот недуг могут и кассир, и строитель, и офисный работник.

«Тяжелая работа и нормальная физическая активность — это разные вещи, но я считаю, что физическая активность в нормальном ее проявлении должна быть у любого человека, как профилактика, в том числе, тяжелых психических расстройств», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 профессий с риском заболеть деменцией.

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