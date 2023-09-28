На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арсения из Екатеринбурга

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Сегодня «День добрых дел» на Пятом канале. Помощь нужна шестилетнему Арсению. Мальчику диагностировали детский церебральный паралич. Ему срочно требуется операция, а затем реабилитация. На это нужно один миллион 200 тысяч рублей. Помочь можем мы с вами. Достаточно навести камеру вашего смартфона на QR-код, который вы видите на экране или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222.

Арсений родился раньше срока. Сразу попал в реанимацию, а мать от него отказалась. Родителей Сеня обрел только в два месяца, когда его усыновили Евгений и Юлия. После этого врачи уже не замечали каких-то серьезных проблем со здоровьем. Казалось, Сеня растет обычным ребенком. Но однажды все перевернулось.

«В два года диагноз поставили. В два с половиной оформили инвалидность. Реакция была — мама плакала, плакали все, бабушки. Он же наш. Тут отступать нельзя», — вспоминает Евгений Елькин, приемный отец Арсения.

В отличие от родных, приемные родители мальчика не бросили. Начались курсы реабилитации, постоянные занятия дома. Но в семью Елькиных пришла еще одна беда — у приемной мамы Арсения нашли онкологическое заболевание. Спустя несколько месяцев Юлия умерла.

«Она тоже его очень любила. А потом, когда ее не стало, он вот так вот по-пластунски к двери подползет, и кричит: «Мама, иди сюда. Мама, иди сюда», — рассказывает Валентина Елькина, приемная бабушка Арсения.

Сейчас Арсению шесть лет. И срочно нужно решать вопрос с операцией. Только хирургическое вмешательство даст мальчику реальный шанс на полноценную жизнь. У специалистов уже готов четкий план.

«Заходим на уровень ниже спинного мозга, где все корешки идут одним пучком. Сокращаем поток импульсов к мышцам ног, которые держат их в постоянном напряжении. Если мы сделаем операцию, то у Арсения есть большой шанс ходить самостоятельно», — объясняет заведующий нейрохирургическим отделением НИКИ педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

При всем этом у ребенка отличная память и поразительная тяга к знаниям. Он делает успехи в изучении английского, легко запоминает дорожные знаки. Вот только друзей с таким образом жизни не заведешь.

Если мы с вами поможем оплатить операцию и последующую реабилитацию, ситуация кардинально изменится. Собрать нужно 1 200 000 рублей.

Сеня обещает: когда вырастет, станет как папа водителем автобуса и будет возить пассажиров. Надо только протянуть ему руку помощи сейчас.