Неплохая прибавка: кому увеличат пенсии с 1 октября

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Экономист Финогенова: с 1 октября увеличатся пенсии экс-сотрудников ФСБ и МВД

Неплохая прибавка: кому увеличат пенсии с 1 октября

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Прибавка составит 10,5%.

С 1 октября в России повысят выплаты «военным пенсионерам». Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила Юлия Финогенова — профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, таким словосочетанием называют бывших сотрудников силовых структур вроде ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, а также некоторых других ведомств. Прибавка составит 10,5%. Ровно на столько же вырастут и зарплаты военнослужащих. Финогенова добавила, что всем пенсионерам-инвалидам первой группы, а также тем, кто достиг 80-летия к 1 октября, выплатят увеличенный размер страховой пенсии.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — отметила эксперт.

Также повышения выплат могут ожидать пенсионеры, у которых есть безработные иждивенцы. Однако доплата будет положена не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

В Госдуме назвали сроки повышения пенсий в РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на 18,5% с 1 января 2024 года вырастет минимальный размер оплаты труда. Он превысит отметку в 19 200 рублей.

+8° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:24
В пыль: как российские артиллеристы громят позиции ВСУ на северском направлении
7:12
Прекрасна или заразна: как определить, представляет ли чужая кошка опасность
7:12
«Может вызвать воспалительные процессы»: кому опасно есть сметану
7:00
Байден заявил, что не знает способа избежать остановки работы правительства США
6:48
Жалкий лепет? Получится ли у премьера Канады удержаться на посту после скандала с эсэсовцем
6:36
Неплохая прибавка: кому увеличат пенсии с 1 октября

Сейчас читают

«Молдавия в плену группы преступников во главе с лицемеркой Санду» — мнения
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Игорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина
Автомобили LADA будут производить в Эфиопии для африканского рынка

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России