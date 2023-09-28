Неплохая прибавка: кому увеличат пенсии с 1 октября

Экономист Финогенова: с 1 октября увеличатся пенсии экс-сотрудников ФСБ и МВД
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Прибавка составит 10,5%.
С 1 октября в России повысят выплаты «военным пенсионерам». Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявила Юлия Финогенова — профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее словам, таким словосочетанием называют бывших сотрудников силовых структур вроде ФСБ, МВД, Росгвардии, ФСИН, а также некоторых других ведомств. Прибавка составит 10,5%. Ровно на столько же вырастут и зарплаты военнослужащих. Финогенова добавила, что всем пенсионерам-инвалидам первой группы, а также тем, кто достиг 80-летия к 1 октября, выплатят увеличенный размер страховой пенсии.
«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — отметила эксперт.
Также повышения выплат могут ожидать пенсионеры, у которых есть безработные иждивенцы. Однако доплата будет положена не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.
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