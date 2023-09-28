В Москве открылась выставка «Эффект Курчатова — Александрова»

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Экспозиция посвящена тройному юбилею.

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

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К празднику приурочено открытии выставки «Эффект Курчатова — Александрова» в Москве. Экспозиция посвящена тройному юбилею.

Так, 80 лет исполнилось Курчатовскому институту, а также отмечается 120 лет со дня рождения академиков-ядерщиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова, которые начинали советский атомный проект. Великие ученые никогда не были конкурентами, а вместе работали на благо страны.

«Мы с вами сегодня живы и являемся одним из немногих суверенных государств только потому, что вот столько-то лет назад в 40-х годах, во время войны в тяжелейшее время были приняты правильные стратегические решения, которые переформатировали мир, сделали нас величайшей сверхдержавой. И мы сегодня фактически таковой являемся, несмотря на все попытки наших бывших партнеров нас, так сказать, уничтожить и расслабить. Курчатов Александр демонстрирует гармонизацию отношений элит и если мы хотим сегодня быть такими же великими, как раньше, мы должны помнить и ориентироваться на этот пример», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ковальчук высказался об основе успеха России в атомной промышленности.

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В Москве открылась выставка «Эффект Курчатова — Александрова»

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