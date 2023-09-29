На Украине сообщили взрывах в Киеве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 78 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщили взрывах в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fath

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Взрывы прогремели в столице Украины — Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 00:20, воздушная тревога работает только в Сумской области.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР.

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