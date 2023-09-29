Самбурская назвала «дедами и бабками» 40-летних россиян

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Алексей Панков
Алексей Панков 23 0

Актриса заявила, что большинство людей в этом возрасте выглядят старше своих лет. Но с чем она это связала?

Самбурская назвала «дедами и бабками» 40-летних россиян

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Российская актриса Анастасия Самбурская раскритиковала внешность 40-летних россиян. Свои мысли она опубликовала в личном блоге.

По ее словам, многие люди в этом возрасте выглядят гораздо старше своих лет. Актриса уверена, что все дело в неправильном рационе питания, нарушении сна и склонности к употреблению алкоголя.

«Все это сказывается на лице, поэтому чем раньше начнете, тем дольше сможете сохранить молодость. Потому что и мужская, и женская висячая задница — это печально», — заявила актриса.

Фанаты, правда, такую откровенность звезды не оценили. Поэтому Самбурская быстро удалила запись, отмечает Газета.ру.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса в своих соцсетях удивила поклонников откровенным роликом. Самбурская опубликовала видео, где она лежит в ванной во время косметологических процедур. При этом ее тело прикрывает лишь белье из тонкой сетки.

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