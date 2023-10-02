🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 2 октября, на убывающей Луне довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность и сдержанность.

♈ Овны

День складывается удачно. Будет возможность многому научиться, заметно расширить кругозор. Некоторые Овны к тому же завяжут полезные знакомства, встретят людей, которые со временем станут настоящими друзьями.

Космический совет: будьте открыты новым знакомствам.

♉ Тельцы

Благоприятный плодотворный день. Вы сможете сделать много полезного не только для себя, но и для людей, которые вам небезразличны. Наступил подходящий момент для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое.

Космический совет: возьмитесь за что-то новое.

♊ Близнецы

Благоприятный плодотворный день, позволяющий многого добиться. Вы настроены решительно и не боитесь трудностей, с энтузиазмом смотрите в будущее. Старайтесь избегать неоправданного риска и не переоценивайте свои возможности.

Космический совет: избегайте неоправданного риска.

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♋ Раки

Складывается непростая ситуация, и вам потребуется немало времени, чтобы разобраться в ней. Очень опасно переоценивать свои возможности и выдавать желаемое за действительное.

Космический совет: трезво оценивайте свои возможности.

♌ Львы

Благоприятный день, отлично подходящий и для работы, и для других полезных дел. Нетрудно будет правильно расставить приоритеты и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Космический совет: сосредоточьтесь на важном.

♍ Девы

Подходящий день для общения в неформальной обстановке, поиска союзников. Будет возможность встретить людей, которые по достоинству оценят ваши таланты и знания, сделают предложения, от которых не захочется отказываться.

Космический совет: найдите союзников.

♎ Весы

Вы уверены в своих силах и не сомневаетесь, что преодолеете все возникающие трудности. Иногда это приводит к проблемам: вы недооцениваете своих соперников, пропускаете мимо ушей советы, к которым стоило бы прислушаться.

Космический совет: прислушайтесь к советам.

♏ Скорпионы

Благоприятный день для работы и учебы. Будет возможность значительно расширить кругозор, узнать то, что вам вскоре пригодится. Не исключены полезные знакомства.

Космический совет: расширьте кругозор.

♐ Стрельцы

Отличный день для работы и важных дел. Трудности не пугают вас, а настойчивость помогает в решении многих проблем. Не исключены удачные совпадения, из которых вы сможете извлечь максимум пользы.

Космический совет: извлекайте пользу из общения.

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♑ Козероги

Благоприятный день, отлично подходящий для общения. Будет шанс найти единомышленников, познакомиться с людьми, которые поддержат самые смелые ваши идеи.

Космический совет: найдите единомышленников.

♒ Водолеи

Важно сохранять спокойствие: вы рискуете допустить серьезные ошибки, если дадите волю эмоциям или примете важные решения под влиянием мимолетных желаний.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♊ Рыбы

День будет довольно напряженным. Многое дается труднее, чем обычно, и вам нужно проявить настойчивость, чтобы достичь поставленных целей.

Космический совет: проявите настойчивость.

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