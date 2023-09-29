82 года трагедии Бабьего Яра: от рук фашистов погибли более 33 тысяч человек

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Трагедия Бабьего Яра случилась 82 года назад

Фото, видео: РИА Новости / Шурубор ; 5-tv.ru

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Массовые убийства продолжались там и весь период оккупации.

Сегодня вспоминают одну из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. 82 года назад случилась трагедия Бабьего Яра.

В 1941-м через неделю после того, как фашисты захватили Киев, они собрали все еврейское население в одном месте — якобы, чтобы вывезти из города. На самом деле людей пригласили на казнь.

На окраине города — в местечке Бабий Яр — было расстреляно более 33 тысяч человек. Массовые убийства продолжались там и весь период оккупации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России обнародовал документы об участии Германии в развитии и становлении украинского национализма. Записи, которые долгое время были под грифом секретно, говорят о том, где немецкая разведка набирала шпионов, диверсантов и террористов. 

Эти рассекреченные документы — настоящие «открытия памяти», новые данные о том, кто руководил украинскими националистами, как готовилась почва для их кровавых преступлений на территории той же Украины против своего же народа в годы Великой Отечественной. 

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